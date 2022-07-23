حريق مهول بسوق في مدينة القنيطرة المغربية.. فيديو

المصدر: البيان

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أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم القنيطرة أن حريقا اندلع مساء أمس الجمعة، حوالي الساعة التاسعة مساء، بالسوق المسمى “جوطية ابن عباد” الكائن بشارع مولاي يوسف بمدينة القنيطرة.

وحسب وكالة المغربي العربي للأنباء، فقد ألحقت النيران خسائر مادية بـ 53 محل لبيع الملابس المستعملة.

وذكر المصدر ذاته أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تمت السيطرة على الحريق، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.

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