تحذيرات أممية من الفيضانات وتكاثر للجراد في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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حذرت منظمة أممية من فيضانات جديدة ستضرب مناطق في اليمن خلال الأيام المقبلة، وبعد أيام من تضرر أكثر من مئة ألف نازح جراء السيول التي اجتاحت أكثر من 197 مخيماً في محافظة مأرب. وقالت إن الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تحسين الغطاء النباتي ستؤدي إلى تكاثر الجراد الصحراوي.

وذكرت نشرة الإنذار المبكر الصادرة عن منظمة المتحدة للأغدية والزراعة (الفاو) أن الأمطار الغزيرة المتوقعة في معظم أنحاء اليمن حتى نهاية الشهر الجاري ستؤدي إلى تحسين الغطاء النباتي ومن المحتمل أن تشجع التكاثر الداخلي للجراد الصحراوي، وانه من المتوقع أيضاً أن تتعرض الأجزاء الجافة في محافظة حضرموت لأمطار غزيرة خلال فترة التوقعات ومن المتوقع حدوث فيضانات واسعة النطاق.

وأظهرت التحليلات زيادة في أنشطة هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد مع الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية الشرقية. كما تؤيد التنبؤات حتى نهاية الشهر الجاري بهطول أمطار غزيرة وبكميات تراكمية تبلغ حوالي 40 ملم شمال محافظتي إب وسط البلاد و محافظة حضرموت شرقها مدفوعة بالتدفق المستمر للرطوبة من بحر العرب، و من المتوقع وفقا لما جاء في النشرة أن تتلقى الدولة بأكملها أكثر من 300 ملم بشكل تراكمي.

هذه التوقعات، أوضحت أن السيول سوف تؤثر على 1100 شخص في وادي حرض بمحافظة حجة، و 4300 في وادي مور، و 4600 في وادي سردود وكلها في محافظة الحديدة، كما ستؤثر على 20 ألفاً في وادي الأمانة بمحافظة الجوف و 4400 في وادي ذنه بمحافظة صنعاء وأربعة آلاف في وادي سهام الممتد من أطراف محافظة صنعاء، مروراً بالحديدة، ومحافظة، ريمة، و 1400 في وادي زبيد وألفين في وادي تبن ووادي بنا في محافظتي لحج والضالع و 600 في وادي حجر بحضرموت.

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