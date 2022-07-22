لأول مرة في الجزائر.. امرأة تتقلد منصب رئيسة أمن محافظة

المصدر: دبي، الجزائر- البيان

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بجلوسها على كرسي رئيس أمن ولاية «محافظة»، باتت قوادري بوجلطية خديجة أول امرأة تتقلد منصب رئيسة أمن ولاية في تاريخ الجزائر.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن خديجة قولها إنها قضت 25 عاماً في الشرطة. كما أنها تقلدت العديد من المناصب العليا، وأغلبها كان في الشرطة القضائية. وبالتحديد الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. وأضافت قائلة: «لي الشرف أن أعين كأول امرأة على رأس أمن الولاية في تاريخ الشرطة الجزائرية». وتابعت: «أتمنى أن أكون جديرة بالثقة والمسؤولية بما يخدم الوطن والمواطن».

وجاء هذا التعيين بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، حيث أشرف وزير الداخلية، كمال بلجود، رفقة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، على حفل تقليد الرتب. كما شهد الحفل الذي أقيم بالمدرسة العليا للشرطة في العاصمة الجزائرية، تعيين ثلاث نساء لمنصب نائبات رئيس أمن.

وفي كلمة وزير الداخلية، أكد بلجود أن «مؤسسة الشرطة وعلى غرار باقي المؤسسات قدمت نتائج إيجابية متميزة في خدمة المواطن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها». أما المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، فأكد خلال كلمته على الإنجازات التي حققتها قوات الشرطة في محاربة الجريمة بكل أنواعها.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الجزائرية، تم ترقية 10 آلاف و955 شرطياً بمختلف الرتب.

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