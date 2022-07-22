لافروف يزور جامعة الدول العربية الأحد ويتحدث أمام مجلس مندوبيها

المصدر: أ ف ب

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أعلنت جامعة الدول العربية أمس الخميس أنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلقي الأحد في القاهرة خطاباً أمام مجلسها، الذي سيلتئم على مستوى المندوبين، في زيارة تأتي عقب قمة ثلاثية استضافتها طهران وجمعت قادة كلّ من روسيا وتركيا وإيران.

ويلتقي لافروف في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وممثلي الدول الأعضاء الـ 22.

وأفاد مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، بأنّ وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش الصراع في سوريا والحرب في أوكرانيا، خلال قمة عُقدت الثلاثاء في طهران مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي.

تأتي زيارة لافروف إلى القاهرة بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، والتي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.

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