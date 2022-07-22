الجزائر تسلم تونس مسؤولاً سابقاً في المخابرات

المصدر: (تونس- د.ب.أ )

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سلمت السلطات الجزائرية تونس مسؤولاً سابقاً في المخابرات، بعد ضبطه بإحدى المدن الحدودية إثر اجتيازه للحدود بطريقة غير شرعية، وقال مصدر بوزارة الداخلية التونسية، أمس، إن «المسؤول السابق في المخابرات لزهر لونجو الصادرة ضده بطاقة جلب من القضاء التونسي هو الآن بأيدي السلطات التونسية».

ولونجو الذي عمل أيضاً في مكتب سفارة تونس بباريس في 2019، كان خاضعاً للإقامة الجبرية في أغسطس الماضي، وأفاد المصدر الأمني أن «بطاقة جلب قضائية ومحضر تفتيش صدرا ضده، من أجل التحقيق قبل مغادرته تونس خلسة».

على صعيد آخر،وجهت تونس شكراً رسمياً إلى كل من ليبيا والجزائر لدعمها في جهود إطفاء الحرائق التي اندلعت الثلاثاء الماضي في جبل بوقرنين بالضاحية الجنوبية للعاصمة وهددت ألسنتها المناطق السكنية القريبة. ونجحت فرق الإطفاء مدعومة من الجيش ومروحيات عسكرية في السيطرة بشكل كامل على الحريق أمس بعد عمليات تدخل استمرت ليومين.

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