زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب مصر

المصدر: البيان

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الخميس الموافق 2022/07/21 هزة أرضية على بعد 20 کیلومتر جنوب شرق مدينة دهب.



وكشف المعهد أن تفاصيل الهزة الأرضية جاءت كما يلى: وقت الحدوث :

06:10:25 مساء بالتوقيت المحلي

القوة : 3.3 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 28،37 شمالا ً



خط الطول : 34.65 شرقا

العمق : 15 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات وفق موقع اليوم السابع .



وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.



وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى.



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