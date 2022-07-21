لافروف يلقي كلمة في جامعة الدول العربية الأحد

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

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يُلقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خطاباً الأحد المقبل، أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، حسبما أفادت الجامعة العربية اليوم. وتأتي زيارة لافروف، بعد قمة بين قادة روسيا وتركيا وإيران في طهران.



ويلتقي لافروف في القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وممثلي الدول الأعضاء الـ 22. وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، بأنّ وزير الخارجية الروسي، سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.



وحتى الآن، لم تتخذ معظم العواصم العربية، التي تعتمد على الحبوب والأسلحة الروسية، موقفاً من الصراع في أوكرانيا. كما أنها تسعى للحفاظ على موقف متوازن بين روسيا والولايات المتحدة في هذا الشأن.



وتأتي زيارة لافروف إلى القاهرة، بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، والتي زار خلالها إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمملكة العربية السعودية، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.

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