لهيب الصيف يهدد حياة النازحين السوريين في المخيمات

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

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بينما يعاني العالم من ارتفاع ملحوظ وخطير في درجات الحرارة على مستوى لم يشهده العالم، بسبب التغيرات المناخية، إلا أن هناك مناطق لا يمكن التنبؤ بما ستؤول عليه الأمور في الأيام المقبلة وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعيش المخيمات السورية في الداخل أوضاعاً مأساوية بسبب تجاوز درجات الحرارة 42، وسط غياب كل المقومات الأساسية، لمواجهة هذا الارتفاع الخطير في درجات الحرارة.

حاولت بعض العائلات في المخيمات الحصول على «مكيفات صحراوية»، من أجل تخفيف درجات الحرارة داخل الخيمة، إلا أن المشكلة التالية كانت في تأمين الكهرباء، ما دفع العديد من المخيمات إلى جمع الأموال من أجل التجمع في خيمة واحدة تحتوي على مكيف واحد على الأقل، يحمي كبار السن والأطفال من حرارة الصيف، وسط تحذيرات من مخاطر محتملة في الفترة المقبلة.

تفاقم الأزمة

منظمات إنسانية حذرت من تفاقم الأزمة في المخيمات في هذا الصيف، ومن بين هذه المنظمات فريق «منسقو استجابة سوريا»، المهتم بمتابعة تطورات أحوال النازحين السوريين، إذ دق ناقوس الخطر من تزايد حوادث الحريق في المخيمات، خاصة في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية في تلك المخيمات، وعجز المنظمات عن احتواء أزمات الصيف. وعلى الرغم من تكرار هذه الأزمة في كل صيف، إلا أن المنظمات الإنسانية غير قادرة على تلبية احتياجات الصيف للنازحين السوريين، بسبب غياب البنية التحتية، وظروف الخيام الصعبة.

وأعلن فريق «منسقو الاستجابة» في بيان أن أكثر من 109 حرائق وقعت في مخيمات شمال غربي سوريا، منذ مطلع العام الجاري، لأسباب مختلفة، أبرزها نقص المياه اللازمة، للتعامل مع تلك الحرائق، فيما يعاني أكثر من 590 مخيماً يعاني من انعدام المياه، إلى جانب انخفاض مخصصات المياه في المخيمات الأخرى، بسبب قلة الدعم وارتفاع معدل الاستهلاك اليومي نتيجة موجة الحر، التي ستتفاقم خلال الأيام المقبلة، بحسب المراصد الجوية.

مناشدة

عائلة أبو فراس النازحة من الريف الشمالي في حمص إلى المخيمات في ريف إدلب ناشدت المنظمات الإنسانية والمحلية تأمين أدنى مقومات الحياة في هذا الصيف، في ظل غياب المياه وضعف الكهرباء، فيما حاولت جمع قطع قماشية مبللة لحماية أطفالها من حرارة الصيف. هذه العائلة التي تعيش في خيمة صغيرة مع ثلاثة أطفال تخشى أن تتجاوز درجات الحرارة مستوى غير مسبوق، وغير قادرة على حماية الأطفال من ساعات النهار الحارقة.

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