400 قتيل ومفقود بأحداث النيل الأزرق في السودان

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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أعلنت اللجنة العليا لقبيلة «الهوسا» في السودان أن أحداث النيل الأزرق أودت بما يقارب 400 بين قتيل ومفقود. وأفاد وزير الصحة بالولاية جمال ناصر أن حصيلة الاشتباكات القبلية بالنيل الأزرق، التي استمرت مدى الأسبوع الماضي 105 قتلى. وقال ناصر لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي من الدمازين عاصمة الولاية: «بلغ عدد القتلى وفق آخر إحصائية من لجنة الطوارئ 105 قتلى و291 جريحاً».

وفي مؤتمر صحافي بالخرطوم قال حافظ عمر القيادي بقبيلة الهوسا: «نحمّل حاكم النيل الأزرق مسؤولية ما حدث». وأضاف بأنه «تم استخدام أسلحة حكومية»، خلال الاشتباكات، وطالب بتأمين عودة الذين هُجروا من منازلهم ومحاسبة الذين تسببوا في الأحداث.

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