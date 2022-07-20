إشادة أممية باجتماع قيادات المؤسسة العسكرية في ليبيا

المصدر: طرابلس - رويترز ود.ب.أ

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أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عقد بطرابلس الاثنين واستكمل الثلاثاء بين قيادات المؤسسة. ووصفت البعثة الأممية في بيان على موقعها الرسمي هذا الحوار بالمهم، وأعلنت عن مواصلة دعمها للمحادثات في المسار الأمني، لا سيما تلك التي تتم من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما فيها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

وقالت قيادات المؤسسة العسكرية في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع، إنه تم الاتفاق على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، والرفض التام لعودة الاقتتال والتشديد على نبذ العنف ودعم مدنية الدولة.

إلى ذلك، رفض فرحات بن قدارة، الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الطعون على قرار تعيينه بعد أن اعترفت أغلب الشركات الكبرى التابعة للمؤسسة علناً بقيادته للمؤسسة، وتم استئناف العمل في بعض الحقول والموانئ المغلقة.

وعيّن عبد الحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بن قدارة الأسبوع الماضي ليحل محل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، الذي رفض إلى جانب البرلمان قرار تعيين بن قدارة. وقال بن قدارة في بيان: «علمت بالتساؤلات المطروحة حول الأساس القانوني لتعييني. الحكومة الليبية تملك حق تعيين رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وكلفتني حكومة الوحدة الوطنية رسمياً بالعمل كرئيس للمؤسسة». وتابع: «لا يمثل قرار حكومة الوحدة الوطنية تعييني رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط أي تغيير للوضع القانوني للمؤسسة أو علاقتها بالحكومة».

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