الكهرباء تعلق جلسة برلمانية في موريتانيا

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

انقطع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن مناطق واسعة من العاصمة الموريتانية نواكشوط، ما أدى إلى تعليق جلسة للبرلمان، بعد تعطل المولد الكهربائي الخاص به.

ولم تعطِ وزارة الطاقة أو شركة الكهرباء الحكومية تفسيراً لأسباب انقطاع التيار، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة، ويزداد الطلب على استخدام المكيفات وآلات التبريد. وجرت العادة، أن يحدث انقطاع للتيار بشكل متكرر عن أهم مدن البلاد، وخاصة نواكشوط العاصمة. وتُرجع الشركة المسؤولة عن الكهرباء، الأسباب إلى شبكة الكهرباء الإقليمية المرتبطة بمنظمة نهر السنغال، التي تشغل شبكة للدول الأعضاء. وتقول موريتانيا إنها تحقق فائضاً في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأنها تصدره إلى دول الجوار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز