خريطة الاقتتال القبلي في السودان تتوسع

المصدر: الخرطوم - وكالات

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم خلال احتجاجات صاحبتها أعمال عنف في كسلا شرقي السودان اليوم الاثنين، فيما قررت السلطات حظر المواكب والتجمعات.

وفي وقت سابق أضرم متظاهرون قبليون في المدينة، النيران في مؤسسات حكومية وأغلقوا طرقاً حيوية، احتجاجاً على العنف بالنيل الأزرق.

وطالت أعمال الحرق التي صاحبت احتجاجات اليوم، والتي دعا لها تجمع شباب قبيلة الهوسا بكسلا، وفق شهود أمانة الحكومة الولائية ومباني البلدية بالمدينة وإدارة البترول. كما أغلق المحتجون جسر نهر القاش الذي يربط أجزاء مدينة كسلا، وجرى أيضاً إشعال الحرائق في الطرق، وطالت مركبات خاصة وعامة، وفق شهود. ومنذ أمس الأحد، اندلعت احتجاجات كبيرة، تندد بأعمال عنف في ولاية النيل الأزرق.

أقام الآلاف من أبناء قبيلة الهوسا، أحد أطراف النزاع القبلي الدامي المشتعل في منذ أسبوع في السودان، المتاريس وأغلقوا طرقات وهاجموا منشآت عامة في مدن عدة في البلاد، بحسب ما أفاد شهود.

منذ أسبوع، قتل 65 شخصاً وجرح 163 آخرون من بينهم قرابة عشرة إصاباتهم حرجة، في اشتباكات بسبب نزاع حول الأراضي في ولاية النيل الأزرق الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.

اندلع النزاع بين أفراد قبيلة الهوسا، وهم مزارعون أفارقة موجودون في كل منطقة الساحل، وأفراد قبيلة البرتي. ويطالب أفراد الهوسا بتشكيل سلطة محلية تشرف على استخدام الأراضي والمياه.

بدورها، تؤكد قبيلة البرتي بأنها تملك الأراضي وترفض عبور أي سكان لا ينتمون إلى القبيلة أو أي إشراف خارجي.

نجحت القوات الحكومية التي تم نشرها في ولاية النيل الأزرق في إعادة الهدوء إلى المنطقة بعد عدة أيام من الاشتباكات بالأسلحة النارية، ولكنه هدوء حذر.

إلا أن الاضطرابات امتدت إلى مناطق أخرى. ففي كسلا (شرق)، أحرق الآلاف من الهوسا «جزءاً من مكاتب الحكومة المحلية، إضافة إلى مكاتب إدارية ومحلات»، وفق ما قال شاهد عيان يدعى حسين صلاح.

وأوضح شاهد آخر يدعى إدريس حسين أن الهوسا «أغلقوا الطرق وهم يرفعون العصي». وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف «هناك حالة ذعر في وسط المدينة». وأكد شاهد ثالث بدوره أن «المتاجر والمصارف أغلقت أبوابها». ونشرت وكالة أنباء السودان (سونا) بياناً لحاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أكد فيه «تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت».

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