اشتباكات قبلية في السودان توقع عشرات القتلى

المصدر: الخرطوم - رويترز

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أعلنت السلطات السودانية حظر التجول ليلاً في بلدتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع إثيوبيا بعد اندلاع اشتباكات قبلية على مدى أيام، قالت إنها أدت إلى سقوط 31 قتيلاً و39 مصاباً.

وقال بيان صادر عن حكومة ولاية النيل الأزرق إن الاشتباكات امتدت إلى عدة بلدات من يوم الأربعاء بعد مقتل مزارع، قبل أن تقوم قوات الأمن باعتقالات والسيطرة على الوضع.

وأضاف البيان أن عدد المصابين بلغ 39، في حين تم تدمير 16 متجراً، وإعلان حظر تجول ليلي في مدينتي الدمازين والروصيرص، لكن ثلاثة من السكان ذكروا أن الاشتباكات مستمرة في عدة مواقع، دون أن يتم نشر قوات الأمن في الولاية.

وذكر بيان للجنة أطباء‭‭ ‬‬السودان المركزية أن مستشفيي الدمازين والروصيرص استقبلا السبت عدداً من المصابين، وأن المستشفيين سيئا التجهيز. وأضاف: «نطالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل، وضرورة فتح جسر جوي مع الولاية لتلبية معينات العمل وإجلاء المرضى الذين

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