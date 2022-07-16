طوفان بشري على الحدود الجزائرية التونسية

المصدر: (تونس،الجزائر - البيان،وكالات)

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أعادت السلطات التونسية والجزائرية فتح الحدود البرية بينهما أمس بعد إغلاق لأكثر من عامين بسبب انتشار وباء كوفيد19 وبدأ عبور المسافرين من الجهتين بوتيرة عادية، من معبر طبرقة (شمال-غرب).

وتم إعلان قرار إعادة فتح الحدود من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري في 5 يوليو الجاري. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الليلة قبل الماضية، صوراً لتدفق أعداد كبيرة من الجزائريين على مركز أم الطبول الحدودي مع تونس. وذلك قبل ساعات قليلة من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين. كما أظهرت الصور مئات من السيارات الجزائرية في طوابير الانتظار على مستوى البوابة الحدودية.

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