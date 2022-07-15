بايدن يشيد بالدعم الإماراتي للقطاع الصحي الفلسطيني

المصدر: القدس - وكالات

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أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساهمة دولة الإمارات بـ25 مليون دولار للقطاع الصحي الفلسطيني في كلمة له على هامش زيارته لمستشفى فيكتوريا في القدس الشرقية اليوم الجمعة، كما قال إنه يأمل بالمزيد من المساعدات الدولية للقطاع الصحي في فلسطين.



وأضاف: «قدمت الولايات المتحدة 85 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية، وسنقدم 100 مليون إضافية لدعم شبكة مستشفيات فلسطينية». وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ببيت لحم اليوم أيضاً، أشار بايدن إلى المكانة الكبيرة لمدينة القدس لدى معتنقي مختلف الأديان، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مواقعها الأثرية وأماكنها المقدسة، تحت الوصاية الأردنية. وذكر بايدن الذي يواصل جولة في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة ستوفر 200 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). واستطرد بايدن الذي بدأ جولته الخارجية من إسرائيل، أنه حان الوقت لتقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية ومكافحة الفساد.

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