فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر

المصدر: وكالات

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أعادت تونس والجزائر اليوم فتح حدودهما البرية، وذلك تفعيلا للقرار الذي أُعلن عنه يوم 5 يوليو الجاري خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر.

ويأتي هذا القرار الذي يشمل حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بعد إغلاق استمر لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد 19.

وينتظر أن يتوافد أعداد كبيرة من السياح الجزائريين على تونس عبر مختلف المعابر الحدودية.

وكانت الجزائر قد اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأعلنت في مارس 2020 إغلاق كافة حدودها البرية ووقف الرحلات الجوية والبحرية.

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