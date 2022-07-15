مصادر لـ«البيان »:العليمي وبايدن سيبحثان تثبيت الهدنة في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، إلى المملكة العربية السعودية، أمس، في زيارة يجري خلالها محادثات رفيعة حول مسار السلام في اليمن، والتحديات الأمنية المشتركة، على هامش أعمال القمة العربية الأمريكية التي تستضيفها مدينة جدة غداً السبت.

وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن العليمي سيلتقي الرئيس الأمريكي جون بايدن على هامش القمة، وأن اللقاء سيركز على بحث تثبيت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في بلاده منذ أربعة أشهر والبناء عليها، وتوسيع مكاسب المدنيين في ظلها، إلى جانب التعاون اليمني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة في جنوب البحر وخليج عدن.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن العليمي سيناقش خلال الزيارة قضايا مهمة محورها الأوضاع اليمنية، والضغوط المطلوبة لدفع الحوثيين، للوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاق الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية، والقرارات الدولية ذات الصلة.

تحوّل دولي

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أعرب عن تطلعه إلى أن تفضي القمة العربية الأمريكية إلى «إحداث التحول الدولي المطلوب إزاء القضية اليمنية»، وفق تعبيره. وقال: «لقد عبّرنا مراراً عن خيبة أملنا من غياب شريك جاد لجلب السلام والاستقرار لبلادنا... مع ذلك لم نتردد في التعاطي مع أي فرصة حقيقية باتجاه السلام المنشود».

وأشار إلى أن التطورات على هذا المسار، تثبت انحياز مجلس القيادة، والحكومة إلى جانب الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، وطالب العليمي، المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وممارسة أقصى الضغوط، والمواقف الحازمة لدفع الميليشيا على التعاطي الإيجابي مع الفرص السانحة لصنع السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها.

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