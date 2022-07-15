اتساع دائرة النزاع حول إدارة مؤسسة النفط الليبية

المصدر: (تونس، طرابلس -الحبيب الأسود )

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اتسعت دائرة النزاع حول إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بعد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعيين فرحات بن قدارة رئيساً جديداً لمجلس إدارتها بدلاً للرئيس لمصطفى صنع الله الذي يتولى المنصب منذ 2014.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن هناك حالة من الانقسام الحاد داخل المؤسسة وفي القطاع النفطي عموماً مع ترجيح بإمكانية تصعيد الموقف في ظل إصرار صنع الله على التمسك بمنصبه. وأعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها ومباركتها لقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، واعتبرته خطوة مهمة للمحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي.

وقالت إن قرار تكليف مجلس إدارة جديدة للمؤسسة تم بطريقة قانونية كاملة صادر عن مجلس الوزراء ولا مجال إلا لتنفيذ القرار. في المواقف الغربية، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها. كما أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا، عن قلقها، مشددة على ضرورة حمايتها واحترام استقلاليتها وسلامتها.

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