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بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس جولته إلى المنطقة، حيث كانت إسرائيل أول محطة له. وقال، بعد لحظات من وصوله تل أبيب، إنه يتشرف بمشاركته في صنع تاريخ إسرائيل، مضيفاً أن «علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل الآن أقوى مما كانت عليه من قبل، وعلاقة الشعبين مترسخة وعميقة». وشدد الرئيس الأمريكي على أن «السلام والاستقرار مهم لجميع شعوب المنطقة». وبشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين جدّد بايدن التأكيد على أن مبدأ حل الدولتين هو السبيل ليعم السلام والازدهار على إسرائيل وفلسطين.

زيارة سابقة

وأشار إلى أنه زار إسرائيل لأول مرة عندما كان سيناتوراً شاباً من ولاية ديلاوير في عام 1973، وقام بذلك قبل أي رئيس للولايات المتحدة.

وأردف: «العلاقة بين الشعب الإسرائيلي والشعب الأمريكي عميقة للغاية، وأصبحت أقوى مع كل جيل، ونقلتها إدارتي إلى آفاق جديدة، وفي هذه الزيارة سنعمل على تعزيز علاقتنا.. سنعزز العلاقة مع إسرائيل والتزام الولايات المتحدة بأمنها». وتابع: «نعمل على تعميق علاقاتنا في العلوم والابتكار والعمل على مواجهة التحديات العالمية الجديدة، من خلال الحوار الاستراتيجي الجديد حول التكنولوجيا». وذكر بايدن أنه سيعمل خلال رحلته على تعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة على نطاق أوسع، وقال: «قدر أكبر من السلام، واستقرار أكبر، وتواصل أكبر.. إنه أمر بالغ الأهمية لجميع الناس في المنطقة، وهذا هو السبب في أننا سنناقش دعمي المستمر - على الرغم من أنني أعلم أنه ليس على المدى القريب - لحل الدولتين».

مستقبل متساوٍ

وعن رؤيته حول حل الدولتين، قال بايدن: «يبقى من وجهة نظري أفضل طريقة لضمان مستقبل متساوٍ من الحرية والازدهار والديمقراطية للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء». ووصل بايدن إلى إسرائيل أمس في مستهل جولة بالشرق الأوسط، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وهبطت الطائرة الرئاسية الأمريكية «خطوط فورس وان» في مطار بن غوريون إيذاناً ببدء بايدن زيارة إلى إسرائيل تستمر حتى يوم غدٍ الجمعة.

وقبيل زيارة بايدن لإسرائيل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن البيت الأبيض «يريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية». وأضاف سوليفان للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: «موقفنا هو أننا نريد قنصلية بالقدس الشرقية. وبالطبع يتطلب ذلك التعامل مع الحكومة الإسرائيلية. ويتطلب التعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك. وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة».

تدابير احترازية

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيقلل الاتصال خلال جولته الخارجية، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. وقالت الناطقة باسم البيت كارين جان بيير على متن الطائرة المتوجهة إلى إسرائيل: «نحاول تقليل الاتصال قدر الإمكان». وأضافت:«الممكن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية الإضافية».

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