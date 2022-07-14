فرنسا تدعو لبنان لمتابعة ملف انفجار مرفأ بيروت

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو، أمس، أهمية إقرار البرلمان اللبناني للقوانين لاستعادة عافية الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد. ودعت، خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات. وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، جرى خلال اللقاء «عرض التطورات العامة على الساحتين الإقليمية والدولية، والعلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية ومنها الملف الحكومي، ووجوب احترام المهل الدستورية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز