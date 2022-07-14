البحرية المغربية تعترض 257 مهاجرًا

المصدر: (الرباط - أ.ف.ب )

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اعترضت البحرية المغربية بين يومي السبت والثلاثاء 257 مهاجراً كانوا على متن «قوارب تقليدية» أو «من نوع كاياك» أو يحاولون «عن طريق السباحة» عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى أوروبا، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة المغرب العربي للأنباء. ونقلت الوكالة المغربية عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال فترة عيد الأضحى (من 9 إلى 12 يوليو الجاري) لما مجموعه 257 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، حاولوا القيام بعملية عبور محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك) وأيضاً عن طريق السباحة». وغالبية المهاجرين الذين تم إنقاذهم من أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم نساء وأطفال.

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