العسومي: رؤية محمد بن زايد تعزّز منظومة العمل العربي المشترك

المصدر: دبي- البيان

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أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالكلمة الشاملة، التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي وجهها لأبناء شعبه والمقيمين على أرضها، واصفاً إياها بخريطة طريق ترسخ مكانة دولة الإمارات عربياً وإقليمياً ودولياً، وتعزز مسيرة نهضتها التنموية الشاملة، كما ترسم خطوطاً واضحة المعالم لمستقبل زاهر.

وأضاف العسومي في بيان: إن هذه الكلمة المهمة أكدت على الثوابت الوطنية، التي قامت عليها دولة الإمارات منذ مرحلة التأسيس حتى أصبحت الآن في مصاف الدول الرائدة والمتقدمة في كافة المجالات، ومقصداً لمختلف الجنسيات حول العالم، فضلاً عما تمثله كنموذج تنموي وريادي يحظى بتقدير وإعجاب العالم أجمع.

وشدد العسومي على أن مفردات كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خاصة في مجال السياسة الخارجية، تضمنت رؤية استراتيجية ثاقبة تمثل قيمة مضافة إلى منظومة العمل العربي المشترك، وتعزز من جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن رئيس البرلمان العربي الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، في ظل السياسة الحكيمة والدبلوماسية الرصينة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي تنطلق من النهج الراسخ للمغفور لهما، مؤسس مسيرة الاتحاد المباركة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما.

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