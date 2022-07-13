قمة ثلاثية في طهران بشأن سوريا 19 الجاري

المصدر: (موسكو- أ.ف.ب)

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يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الثلاثاء المقبل في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية تركية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «يتم التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى طهران في 19 يوليو الجاري»، مشيراً إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي. وتجري سوريا وتركيا وإيران محادثات منذ عدة سنوات بشأن الوضع في سوريا في إطار ما أطلق عليها «عملية أستانا للسلام» الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا التي اندلعت قبل 11 عاماً.

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