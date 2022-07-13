مقتل زعيم «داعش» في سوريا بغارة أمريكية

المصدر: (واشنطن -أ.ف.ب)

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا ماهر العكال، أمس، جراء ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية في البنتاغون اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن إن ماهر العكال، الذي وصفته وزارة الدفاع الأمريكية بأنه «أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم داعش»، قتل بينما كان على متن دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العكال «برفقة شخص آخر كان معه، بعد استهدافهما بصاروخ من مسيّرة أمريكية... في جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب». وجاءت الضربة بعد خمسة أشهر على مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي على يد قوات أمريكية خاصة في أطمة بمحافظة إدلب (شمال غرب).

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