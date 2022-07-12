اللاجئون السوريون في عاصفة الأزمة العالمية

المصدر: الحسكة – عبد الله رجا

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على الرغم من أن الدعم الدولي للاجئين السوريين ببروكسل، في مايو الماضي، تعهد بتقديم ما يقارب 6 مليارات دولار للاجئين السوريين في كل الدول المجاورة، إلا أن هذا الرقم، حسب تقديرات الأمم المتحدة، لا يكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية للاجئين في المخيمات.

وفي ظل الأزمة العالمية الاقتصادية والاضطرابات السياسية في المنطقة، يدفع اللاجئون السوريون ثمن هذه الأزمات، بينما تظل البلاد غير قادرة على تلبية احتياجات الراغبين بالعودة إلى بلادهم، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد.

وتعد لبنان من الدول الأكثر استقبالاً للاجئين السوريين، نظراً للوضع الجغرافي أولاً، فضلاً عن العلاقات العائلية والاجتماعية بين البلدين، إلا أن لبنان أيضاً لم يعد قادراً على الاستمرار في تحمل أعباء اللاجئين من دون دعم دولي، إذ يعيش لبنان هو الآخر أزمة اقتصادية، تلقي بظلالها على الحياة السياسية.

وفي تصريح جديد لوزير المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، أفاد بأن لبنان حصل على ضمانات لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في الوقت الذي تتصدر فيه أزمة اللاجئين السوريين المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان، الذي يحتضن ما يقارب مليون لاجئ سوري.

تداعيات الأزمة

الوزير اللبناني، تحدث لوسائل إعلام محلية في لبنان، حول تداعيات أزمة اللاجئين السورين، مشيراً إلى أن بلاده طلبت، من مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، ترحيلهم إلى بلد ثالث، لأن الوضع لم يعد يحتمل، في الوقت الذي تعاني الأمم المتحدة من مأزق تمويل هذا العدد من اللاجئين السوريين.

وبحسب شرف الدين، فإن وفد لبنان سيتوجه في الأيام المقبلة إلى العاصمة السورية دمشق، من أجل بحث أزمة اللاجئين، وإمكانية عودتهم إلى سوريا، في ظروف آمنة وكريمة – على حد قوله.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، لوح للدول الغربية بإخراج اللاجئين السوريين، في حال لم يساعد المجتمع الدولي بلاده، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها لبنان.

يأتي هذا، في ظل تقارير غربية، تشير إلى حجم التراجع الدولي لدعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي تعاني الدول الأوروبية من تداعيات أزمة اللجوء الأوكرانية. وبحسب تقرير صدر أخيراً، فإن الدعم المالي الألماني للاجئين السوريين، تراجع بشكل كبير في العام الماضي، إذ باتت ألمانيا تقدم 17 مليون دولار إلى اللاجئين السوريين، في عام 2021، بينما كانت تقدم ما يقارب 77 مليون دولار في عام 2020.

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