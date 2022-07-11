ليبيا تحبط محاولة هجرة غير شرعية

المصدر: (طرابلس- د.ب.أ )

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أعلنت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة في ليبيا ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر.

ووفق وكالة الأنباء الليبية،تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة من مداهمة أحد الأوكار، التي تستخدم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر، وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والتحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، لافتة إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للخطة الأمنية لتأمين المدينة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك.

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