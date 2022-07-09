150 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

المصدر: البيان

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أدى نحو 150 ألف مصلٍّ، صباح السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن أكثر من 150 ألف مصلٍّ أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى.

وأضافت: بدأ توافد المصلين إلى المسجد الأقصى من أنحاء مدينة القدس منذ ساعات الفجر، وهم يرددون تكبيرات العيد، وأثناء الدخول والخروج بأفواج كبيرة من المسجد وإليه عبر بوابات البلدة القديمة، وفي أزقتها، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة.

ووزع نشطاء، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا إلى المسجد الأقصى مع عائلاتهم، في منطقة صحن مُصلى قبة الصخرة، كما وزعوا الحلوى على المصلين.

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