القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للتحقيق بشبهة تبييض أموال

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير محلية في تونس اليوم الأربعاء عن دعوة القضاء المختص في التحقيق بقضايا الإرهاب زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للمثول للتحقيق .

وأعلن راديو "موزاييك" الخاص اليوم أن الغنوشي تلقى بالفعل اخطارا من السلطات القضائية لاستجوابه بصفته متهما في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية "نماء" الخيرية.

ويأتي القرار في أعقاب إصدار البنك المركزي أمس الثلاثاء مذكرة لتجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي ومقربين منه.

وقال مسؤول بحزب النهضة في تونس لرويترز اليوم الأربعاء إن قاضيا استدعى راشد الغنوشي زعيم الحزب والمعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد للتحقيق يوم 19 يوليو تموز بشبهة تبييض أموال.

وقالت حركة النهضة في بيان إن الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ليس لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، وإن القضية تهدف لتصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه سعيد.

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