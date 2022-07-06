قتلى وجرحى في انفجار مستودع سلاح جنوب اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

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سقط قتلى وجرحى إثر انفجار وقع أمس في أحد متاجر بيع السلاح والذخائر في لودر مركز محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن ستة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 32 آخرين في حصيلة أولية إثر انفجار مخزن لبيع السلاح في حي سكني وسط مدينة لودر، عقب اندلاع حريق فيه، وسُمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.

وأكدت المصادر أن أعمال الإنقاذ تتواصل، حيث تسبب الانفجار الضخم في أضرار كبيرة، وانهار أحد المباني المجاورة.

وكشفت المصادر أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في لودر لم تستطع تقديم الإسعافات لجميع المصابين من جراء الانفجار. وذكر أحد شهود العيان أنّ الانفجار وقع عقب نشوب حريق ضخم داخل المستودع الذي يملكه أحد المواطنين، ورجّح أن يكون السبب حدوث ماس كهربائي.

وأشار الشهود إلى أنّ سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا جاء نتيجة تسابق عشرات المواطنين نحو المستودع قبل انفجاره مرة أخرى، ما تسبب أيضاً في وقوع أضرار بالغة للمباني السكنية المجاورة.

وأطلق مستشفى محنف في لودر نداء استغاثة للمواطنين للتبرع بالدم عقب وصول الطاقة الاستيعابية القصوى للمستشفى.

وشوهد الكثير من المواطنين وهم يحتشدون أمام المستشفيات للتبرع بالدم لإنقاذ ضحايا الانفجار المروّع. كما التقطت صور أيضاً لأحد المنازل الذي انهار بشكل كامل بسبب الانفجار، وترددت معلومات عن سقوط ضحايا أيضاً جراء انهيار المنزل، ومحاولات لانتشال جثث الضحايا.

ولم تُعلن حصيلة رسمية بشأن عدد الضحايا، أو أي معلومات عن سبب الانفجار.

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