الغلاء يبعد السوريين عن الأضاحي.. وحوالات الخارج حبل النجاة

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الحسكة – عبدالله رجامع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ارتفعت بشكل مفاجئ أسعار اللحوم في سوريا في الوقت الذي يترقب فيه السوريون هذا العيد من أجل تلقي لحوم الأضاحي، حيث تقوم العشرات من الجمعيات الخيرية بتوزيعها على كل المناطق السورية.إلا أن هذا العيد أكثر قساوة من سابقيه في ظل الارتفاع المرعب للأسعار والأزمة الاقتصادية التي تضرب معظم بلدان المنطقة، إذ قفزت في هذا العيد الأسعار بشكل كبير ومفاجئ بلغت ما يقارب نسبة 36%، فيما يقول مختصون في الاقتصاد إن الأسعار ستقفز مجدداً في الأيام المقبلة، إذ سيصل سعر كيلو اللحم 17 ألفاً عند وقفة عيد الأضحى، أي حوالي 10 % من راتب الموظف الحكومي.وفي هذه الحالة يصعب على نسبة كبيرة من السوريين شراء الأضاحي في هذا العيد بسبب تراجع الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار الذي بلغ مستويات غير معهودة في البلاد، ما جعل العائلات السورية تسجل أسماءها على قوائم الجمعيات الخيرية بعد أن كانت هذه العائلات تقدم الأضاحي في كل عيد!وبحسب مربين للأغنام في دمشق وريفها فإن الذين يريدون تقديم الأضاحي، بدأوا بتثبيت الحجوزات خوفاً من ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر وبالتالي حرمان العديد من العائلات من فرصة الأضحية في هذا العيد، إذ يتوقع مربو الأغنام ارتفاع الأسعار بكل تأكيد قبل يومين من عيد الأضحى.في الوقت ذاته، بدأت الحوالات المالية تنهال على سوريا مع مجيء عيد الأضحى المبارك الذي يسميه السوريون «العيد الكبير»؛ إذ بات دخل المواطن السوري يعتمد على هذه الحوالات من المغتربين، حيث شكلوا هؤلاء ركيزة من ركائز الاقتصاد السوري.وبحسب تقرير شبه حكومي، تقول مصادر صحفية مقربة من الحكومة السورية إن متوسط التحويلات لكل السوريين، يبلغ 10 ملايين دولار في اليوم، أو حوالي 300 مليون دولار في الشهر، على افتراض أن متوسط التحويلات 100 دولار في الشهر للعائلة الواحدة، وبمقارنة هذا الرقم مع العدد الكلي للسوريين في الداخل حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء الأخيرة، والبالغ 23 مليون نسمة تكون نسبة المستفيدين من السوريين في معيشتهم من الحوالات هي نحو نصف عدد السكان.وبات اقتصاد الحوالات في سوريا ركناً أساسياً من أركان الحياة في سوريا، إذ إن الأغلبية السورية في الداخل تعتمد على هذا المصدر، في ظل غياب فرص العمل في سوريا وارتفاع الأسعار وتدني مستوى الدخل العادي للمواطن السوري.

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