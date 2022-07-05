ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني المصري حظى بالأغلبية الساحقة

المصدر: وكالات

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أكد ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني المصري، أن إدارة الجلسة الأولى كانت مثالاً حيا لما يمكن أن يكون عليه أى حوار وطني مسئول.

وأضاف منسق عام الحوار الوطنى، أن الوثيقة الأولى تمت بتوافق كامل وتضمنت 19 مادة تشكل لائحة ناظمة لكل عمل الحوار، موضحًا أن الحوار أسفر عن إصدار اللائحة الناظمة لعمل مجلس الأمناء، تمهيداً لنشرها على الموقع الخاص بالحوار الوطني، بحسب اليوم السابع المصرية.



وقال رشوان إن تشكيل مجلس الأمناء حظي بموافقة الأغلبية الساحقة للقوى الحزبية والمهنية والنقابية في مصر.

وكانت أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع، حول أولويات العمل الوطني، قد انطلقت اليوم "الثلاثاء"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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