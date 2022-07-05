تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

المصدر: وكالات

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قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، أمس الاثنين، إن تونس اشترت ثماني طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة في إطار خطة لتجديد أسطول طائرات التدريب الخاص بالقوات الجوية.

وأضافت: "في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران، تم إبرام صفقة بين الحكومة الأمريكية وشركة تيكسترون أفييشن ديفينس، يتم بموجبها اقتناء ثماني طائرات تدريب جديدة بتوابعها مع أنظمة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين والتقنيين".

وقال البيان، إن من المتوقع تسليم الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة خلال مارس 2023 وسيكتمل التسليم بحلول أكتوبر 2026.

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