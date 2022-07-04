البرهان : سيتم حل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة المقبلة

المصدر: البيان

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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية وأنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.

وأكد أن "المؤسسة العسكرية ستلتزم بتطبيق مخرجات الحوار"، وأن مجلس السيادة "سيُحل بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة".

وقال البرهان: قررنا إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار، وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم بعد تشكيل الحكومة التنفيذية.

وأكد أن القوات المسلحة ستبقى حارسا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وتابع: سنقوم على تحقيق العدالة التي تفضي إلى تقديم المتورطين في العنف للمحاكمة.

ودعا الشباب إلى التمسك بالسلمية من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي

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