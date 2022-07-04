إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية «كارثة الغاز» في الأردن

المصدر: (عمّان - وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمس، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين، على خلفية كارثة تسرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة جنوبي المملكة.

وفي سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، قال الخصاونة إن فريق التحقيق في حادثة العقبة، أنجز مهمته، وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة أخرى من المسؤولين في الشركة. وأضاف الخصاونة أن إنهاء الخدمات، طال أيضاً مدير عام الهيئة البحرية.

ولفت إلى أن الحكومة ستعلن عن نتائج التحقيق بصورة كاملة في وقت لاحق، مؤكداً أنه أظهر وجود عجز كبير، وتقصير في إجراءات السلامة، والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة، لا يمكن التَهاون معه. وقال الخصاونة، إنه سيتم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام.

إلى ذلك، واصلت النيابة العامة، إجراءات الاستدلال والتحقيق في قضية سقوط خزان غاز الكلورين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن أمين عام المجلس القضائي، الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، القاضي وليد كناكريه قوله، إنَّ النيابة العامة أجرت الكشف الحسي على موقع الحادث، وانتخبت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للمساعدة في إجراءات التحقق من صحة إجراءات التحميل والتنزيل، وأعمال مناولة الحاويات، والتي كانت جارية في الموقع، وطبيعة عمل المعدات والرافعات المستخدمة، فضلاً عن أسلاك التحميل، وقوة تحملها للأوزان والأحجام الثقيلة، ومدى ومستوى التقيد في إجراءات ومعايير السلامة العامة، في التعامل مع المواد المختلفة، بما فيها المواد الخطرة، إضافة إلى بعض الأمور ذات العلاقة، وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها في منتصف الأسبوع الجاري.

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