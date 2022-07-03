«إيغاد» تبحث قضايا الجفاف والتصحر والمناخ والأمن

المصدر: الخرطوم - كونا

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أعلن السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد) ورقنة قبيهو، أمس السبت، أن القمة المزمع عقدها الثلاثاء بعد غد الثلاثاء لدول المنظمة ستناقش قضايا الجفاف والتصحر والمناخ والأمن في الإقليم، وقال قبيهو في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمنظمة (إيغاد): إن قادة الدول الأعضاء سيناقشون في القمة التي تستضيفها كينيا القضايا الملحة في المنطقة وتحديات الإقليم من قبيل السلم والأمن والجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، وأشار إلى أن انعقاد القمة الطارئة يأتي في وقت حرج، حيث تواجه المنطقة العديد من القضايا، ومن شأنها الإسهام في تعزيز جهود القادة لمعالجة هذه التحديات، وأضاف «يجب أن تتضافر جهود الدول الأعضاء لتجاوز المشاكل والتحديات، التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة الحرجة، وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار له.

ويوم أول من أمس سلم السفير حسن عبد السلام عمر مدير عام الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية السودانية سفراء دول (إيغاد) المعتمدين بالخرطوم الدعوات الموجهة من البرهان بصفته الرئيس الحالي للمنظمة إلى رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في أعمال القمة الطارئة رقم 39 للمنظمة، والتي ستعقد بالعاصمة الكينية يوم الثلاثاء المقبل، وتضم منظمة (إيغاد) ثماني دول هي السودان وجنوب السودان وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا. وتشهد منطقة القرن الأفريقي جفافاً هو الأشد من نوعه منذ عام 1981 تسبب في دفع ما يقدر بنحو 13 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال إلى الجوع الشديد في الربع الأول من هذا العام، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد، وقد أدى فشل موسم الأمطار لثلاث سنوات متتالية في القرن الأفريقي إلى تدمير المحاصيل، ونفوق أعداد كبيرة من الماشية بشكل غير طبيعي وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

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