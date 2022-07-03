الحجاج يشاركون ذويهم رحلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: المدينة المنورة - واس

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تشكّل زيارة الأماكن الدينية والمعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فرصة للحجاج، لتوثيق رحلتهم الإيمانية ما بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمعالم التي يزورها الحاج في المدينتين المقدستين، خلال مراحل تنقّله لأداء شعائر الحج.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية «واس»، مشاهد لحجاجٍ يوثّقون بكاميراتهم الخاصة وهواتفهم، مشاهداتهم في محطّات ومراحل الحج والزيارة من ساحات المسجد النبوي، وميدان الشهداء بأحُد، ومسجد قباء، ومشاركة أهاليهم تلك اللحظات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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