«بعوض النمر» يستقر في الجزائر

المصدر: الجزائر - البيان

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نقلت تقارير إعلامية جزائرية عن معهد باستور، اليوم الأحد، أن الزاعجة المنقطة بالأبيض «بعوض النمر» انتشر واستقر في الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأوضح المعهد في بيان، أن "بعوض النمر" انتشر في 60 في المئة من المناطق الشمالية، وتم الإبلاغ عن هذا النوع لأول مرة في عام 2010 في ولاية «محافظة» تيزي وزو (100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية)، ولكن لوحظ نشأته الفعلية في عام 2015 في مدينة وهران (420 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية) وتحديداً في منطقة عين الترك.

يشار إلى أن «بعوض النمر» أصله الغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا، وتكيّف مع بيئات مختلفة وخاصة البيئة الحضرية.

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