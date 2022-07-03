الأردن.. إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية حادثة غاز العقبة

المصدر: وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم "الأحد"، إن فريق التحقيق في حادثة سقوط خزان غاز الكلورين في أحد موانئ مدينة العقبة "أنجز مهمته"، وأعد تقريراً يتضمن مجموعة إجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

وأضاف أنه "جرى إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادٍّعاء العام اليوم "الأحد"".

وأشار الخصاونة إلى أن التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه.

وكان 13 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب نحو 260 آخرين، إثر حدوث تسرب غاز الكلورين، بعدما وقع صهريج يحمله أثناء عملية نقله إلى سفينة راسية عند رصيف ميناء العقبة .

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