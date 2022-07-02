في عيد استقلالها الـ 60.. الجزائر تطلق أكبر عملية لتوزيع المساكن منذ الاستقلال

المصدر: البيان

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أعلن وزير السكن الجزائري، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن الانطلاق في توزيع 160 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، وف وسائل إعلام محلية

كما أشار وزير السكن، إلى أن هذا الرقم يخص مختلف ربوع الوطن، وهو أكبر رقم للسكنات الموزعة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مضيفا أن هذه السكنات مجهزة بكافة المرافق الضرورية للحياة، والتي من شأنها أن تضمن العيش الكريم للمواطنين.

وذكر الوزير أن هذا الرقم من الوحدات يخص مختلف الصيغ، حيث بلغ عدد سكنات البيع بالإيجار 37699 ألفاً، و77323 عموميا ايجاريا، و6294 سكنا ترقويا مدعما، و2595 سكنا ترقويا عموميا، 18374 ريفيا، و19321 إعانة في إطار التجزئة الاجتماعية.

كما أشار الوزير، إلى أن منذ سنة 2022 إلى يومنا هذا، تم توزيع 700 ألف وحدة سكنية.

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