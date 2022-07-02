سفارة الجزائر بموسكو تفاجىء مغترباً بهدية في عيد الاستقلال

المصدر: موسكو - البيان

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أعلنت السفارة الجزائرية في موسكو عن الفائز بالسحب المنظم من طرفها على تذكرة سفر مجانية بمناسبة الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال.

وظهر السفير الجزائري بموسكو إسماعيل بن عمارة وفق ما نقل موقع «الجالية الجزائرية» في صورة مع الفائز بتذكرة ذهاباً وإياباً ما بين الجزائر وموسكو على متن الخطوط الجوية الجزائرية.

واستقبلت السفارة الجزائرية بموسكو عدداً من المغتربين الجزائريين في روسيا وكذلك إطارات في السفارة والملحق العسكري في حفل إحياء للذكرى الـ60 لعيد الاستقلال.

وبحسب بيان للسفارة، فإن المدعوين كانوا على موعد مع حفل تذكاري رسمي استمعوا فيه إلى كلمة بمناسبة الذكرى ثم دعوا إلى مأدبة غداء وسط جو موسيقي مفعم بالأغاني والأناشيد الوطنية.

وتكونت قائمة المدعوين أساساً من كل من هم مسجلون بالقسم القنصلي، حيث فتحت السفارة بريداً إلكترونياً يرسل فيه كل من يرغب حضور الحفل هو وأسرته.

يشار إلى أن الجزائر تحتفي 5 يوليو من كل عام بالذكرى السنوية لاستقلالها.

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