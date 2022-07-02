القوات اليمنية تبدأ حملة مطاردة لعناصر القاعدة في أبين

المصدر: عدن - البيان

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بدأت وحدات مكافحة الإرهاب في اليمن حملة واسعة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين بعد أن أقدمت هذه العناصر على نصب كمين لمجموعة من عناصر الجيش هناك وقتلت أربعة منهم واختطفت الخامس.

وذكرت مصادر أمنية أن وحدات من قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين بقيادة العقيد عبد الرحمن الشنيني نفذت، حملة واسعة ضد عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة في عدد من وديان منطقة دلتا أبين، حيث قامت وحدات من هذه القوات بتمشيط وادي سلا في الجهة الشرقية لمركز المحافظة ووادي بغاثه وتمحن ومريب وثعلان وعذيبه، وتوقعت فرار العناصر الإرهابية إلى المنطقة الوسطى.

وأكدت أن العملية ستتواصل وستشمل كافة مديريات المحافظة وحتى تطهيرها من العناصر الإرهابية.

ووفق ما ذكرته المصادر فإن الحملة ستعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة بعد رصد تحركات لمجموعات إرهابية في هذه المناطق بدأت باختطاف مجموعة من الموظفين العاملين في مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة وتطور الأمر إلى نصب كمين لإحدى الدوريات العسكرية وقتل خمسة من العناصر ونهب سيارتهم. وأكد قائد قوات مكافحة الإرهاب في أبين العقيد الشنيني أن المواجهة الحاسمة قد بدأت وأنهم جاهزون لتكثيف عملية المطاردة لاستئصال الإرهاب والإرهابيين أينما وجودوا وحيثما تواروا أو لجأوا أو تحصنوا.

ودعا قبائل أبين وكل أطياف المجتمع إلى الوقوف مع وحدات مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها في معركة تطهير المحافظة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

وشدد المسؤول الأمني على أن الحملة ستكون شاملة وسوف ستستمر حتى يستتب الأمن في المحافظة بشكل كامل، وتعهد بأن تكون هذه القوات الصخرة التي ستتحطم عليها كل الأعمال الإرهابية.

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