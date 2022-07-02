سوريا.. إصابة اثنين في ضربة إسرائيلية استهدف ساحل طرطوس

المصدر: وكالات

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أدت غارة جوية إسرائيلية على ساحل محافظة طرطوس غربي لسوريا صباح اليوم السبت إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، حسب ما أفادت وزارة الدفاع السورية في بيان.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله صباح اليوم (السبت) أن العدو الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".

واضاف أن ذلك "أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربة، وهي الأولى منذ تولى رئيس الوزراء الجديد يائير لابيد منصبه على رأس حكومة مؤقتة قبل انتخابات تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.



وفي أعقاب التدخل الروسي في الحرب السورية في عام 2015، أنشأت إسرائيل "آلية تجنب المواجهة" مع موسكو، التي تدير المنشأة البحرية في طرطوس، لمنع اشتباك البلدين دون قصد خلال الضربات الإسرائيلية.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية لها شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أن القصف استهدف "هنغارات سابقة لتربية الحيوانات" في المنطقة "يستخدمها حزب الله اللبناني لنقل الأسلحة".

وأوضح المرصد أنه "لم تسمع أصوات مضادات الدفاع الجوي التابع للنظام حيث كان الاستهداف مباغت".

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها استهدفت مواقع للجيش السوري والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، حلفاء النظام السوري.

والشهر الماضي قصف الطيران الإسرائيلي مطار دمشق الواقع جنوب العاصمة السورية وألحق أضرارا بالمباني وأوقف مهابط الطائرات عن الخدمة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية بالقرب من المطار فوق مدرج التشغيل الوحيد المتبقي فيه.

وأدى النزاع في سوريا الذي بدأ بقمع تظاهرات مؤيدة للديموقراطية، إلى مقتل نحو 500 ألف شخص وتدمير البنية التحتية للبلاد وتشريد ملايين الأشخاص.

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