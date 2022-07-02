ابن بيه: الإمارات تكسب الأصدقاء بيدها الممدودة للسلام

المصدر: لندن - وام

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أكد معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم أن دولة الإمارات بقيادتها المستنيرة تكسب الكثير من الأصدقاء في العالم بفضل دعمها السخي ويدها الممدودة بالسلام للجميع ومع الجميع.

وشدد معاليه، على أن رؤية دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقوم على الانفتاح على العالم من خلال قيم السلم والتعايش والاحترام، بناءً على تصوّر إيجابي للسلام، بحيث لا يعني فقط تقليل الأعداء وإنما تكثير الأصدقاء.

لقاء

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة تحت عنوان «الرحمة والتعاطف»، بدعوة من مجلس اللوردات البريطاني، بقصر وستمنستر، في العاصمة لندن، إلى جانب الحاخام إفرايم ميرفس، كبير حاخامات المملكة المتحدة والكومنولث. وحضر الجلسة منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وعدد من أعضاء مجلس اللوردات والقيادات الدينية من مختلف الديانات في المملكة.

تكامل أدوار

ودعا العلامة عبدالله بن بيه، الجميع إلى أن تتكامل أدوارهم، انطلاقاً من مواقعهم ودوائر تأثيرهم، للإسهام في استعادة الضمير الأخلاقي للإنسانية، الذي يعيد الفاعلية لقيم الرحمة والغوث ومعاني التعاون والإحسان، مشيراً إلى أن الصراعات التي يشهدها العالم تبين أن شياطين الحروب لا تزال كامنة في النفوس، ولذا فإن من مسؤولية القيادات الدينية كما رجال السياسة معالجة هذه الأفكار في النفوس والأذهان قبل أن تخرج إلى العيان.

تجسيد رؤية

وفي سياق بيان الجهود المبذولة في نشر ثقافة السلام في العالم، أكد ابن بيه أن «منتدى أبوظبي للسلم» يجسد رؤية دولة الإمارات الثابتة وقناعتها الراسخة، بأنه لا مستقبل للعالم إلا من خلال السلام والوئام، مبيناً أن التعايش هو الخيار الوحيد للجميع في المنطقة وفي العالم أجمع، مضيفاً: «هكذا يبرهن العقل وتكشف التجربة الإنسانية، وهكذا تعلم النصوص الدينية».

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