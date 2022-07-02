اجتماع عربي تشاوري في بيروت اليوم

المصدر: بيروت - وكالات

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وصل عدد من وزراء الخارجية العرب، أمس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت. ووصل وزراء خارجية الجزائر، رمطان العمامرة، وتونس عثمان الجرندي، والكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية المصري، حمدي لوزا، ومساعد وزير الخارجية، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد أبو الخير. ووصل في وقت سابق، أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وكان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب.

وقال أبو الغيط في تصريح له لدى وصوله، إن كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعددها 21 ستشارك في هذا الاجتماع باستثناء سوريا المجمدة عضويتها، مضيفاً: «كل الحماس لهذا الاجتماع التشاوري لأنه اجتماع يأتي في توقيت مهم للغاية، وأتمنى أن القضايا التي ستطرح في هذا الاجتماع تحقق تفاعلاً عربياً واتفاقاً على خطوات للمستقبل، لا يوجد أجندة لهذا اللقاء التشاوري ولا جدول أعمال ويستطيع كل وزير أن يطرح أية فكرة». يشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيعقد قبل ظهر اليوم في بيروت، وهو مخصص للتشاور حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر المقبل. ووصل مساء أول من أمس إلى بيروت، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمشاركة في الاجتماع.

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