السيسي: مصر واجهت موجات عاتية من الإرهاب

المصدر: (القاهرة- د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام، ولا تضع نصب أعينها إلا تطلعات شعبها نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر.

ونقل الناطق الرسمي للرئاسة المصرية عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أمس عن السيسي قوله، في كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة لـ«ثورة 30 يونيو»: «إن مصر ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بانعكاساتها المحلية وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن».

ونوّه بأن «مصر واجهت موجات عاتية من الإرهاب الأسود وتحالفاً ملعوناً بين قوى شر ودمار أرادت -ومازالت تريد- النيل من وطننا تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز