الإمارات تشكر فرنسا وتصوّت لصالح قرار بشأن الكونغو الديمقراطية في مجلس الأمن

المصدر: نيويورك - البيان

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قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماع بمجلس الأمن، اليوم الخميس، الشكر لفرنسا على تيسيرها المشاورات بشأن مشروع القرار المتعلق بالكونغو الديمقراطية.

وأكد ماجد المطوع، المنسق السياسي بالإنابة ومنسق لجان العقوبات، أن الإمارات تشارك التزام المجلس بدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية.

وقال المطوع: «ومن هذا المنطلق، شاركت الإمارات بشكل بناء في المفاوضات بشأن هذا القرار، وكنا نأمل أن يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن النص، وأن يتم كذلك إيلاء المزيد من الاعتبار لشواغل عدد من أعضاء المجلس، بمن فيهم الأعضاء الأفارقة فيما يتعلق بشرط الإخطار بموجب حظر الأسلحة. كما ذكرنا سابقاً فإن وجهات النظر الإقليمية تعد ضرورية أثناء بلورة المجلس استجاباته للنزاعات والعوامل المؤدية إليها، لا سيّما تلك التي لها تداعيات عبر الحدود».

وتابع: «لقد صوتت دولة الإمارات لصالح القرار، بالنظر إليه في مجمَله، لأن جميع أعضاء المجلس يتفقون على أهدافه عموماً».

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