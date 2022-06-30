تصريحات بيرتس تغضب السودان

المصدر: (الخرطوم – البيان)

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استدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، ورئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتس، وأبلغته استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة اليوم الخميس. ودعا بيرتس السلطات السودانية إلى ضمان التزامها بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وذلك على خلفية الاحتجاجات المخطط لها اليوم وحض الجميع على عدم إعطاء أي فرصة للمفسدين الذين يريدون تصعيد التوترات في السودان.

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