انتشال جثث 20 مهاجراً قضوا عطشاً في الصحراء الليبية

المصدر: (طرابلس -أ.ف.ب)

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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا أمس انتشال جثث 20 شخصاً قضوا عطشاً في الصحراء بالقرب من الحدود مع تشاد.

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة في بيان، بأن «فريق الجهاز انتشل جثث 20 شخصاً وجدت في الصحراء، بعد تعطل سيارتهم... وقضوا جميعاً عطشاً». وكانت السيارة متوجهة من تشاد إلى ليبيا، وعُثر عليها على مسافة 310 كلم جنوب الكفرة، على بعد 120 كلم عن الحدود الليبية التشادية، وفقاً للبيان.

ونشر الجهاز عبر صفحته في «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر عدداً من الجثث بالقرب من سيارة رباعية الدفع وسط الصحراء، ويقوم عناصر الإسعاف بوضع الجثث في أكياس سوداء مخصصة لحفظ الموتى.

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