البرهان: نتطلع لحكومة وطنية تتسلم إدارة السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة تتطلع إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة، تتسلم منها عبء إدارة البلاد، وشدد البرهان على أن «الطريق الوحيد للحكومة المنتخبة إما بالتوافق الوطني وإما بالذهاب إلى الانتخابات، وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب»، على حد قوله. وأكد عدم وجود ما يمنع ممارسة الحق في التعبير من خلال «التظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولا يؤذي مصالح السودانيين». جاء ذلك لدى تفقده القوات الخاصة جنوبي الخرطوم. وفي سياق آخر، أشاد البرهان بـ«التدريب الاحترافي والروح المعنوية العالية، التي تتمتع بها القوات الخاصة السودانية، والذي يناسب مهامها النوعية»، متعهداً بمواصلة إعدادها ورفع قدراتها للوصول إلى أرقى المستويات، وأكد على أن الجيش السوداني «لن يتهاون في واجب العمل على تحقيق واستدامة أمن واستقرار البلاد».

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية، منذ الإجراءات، التي اتخذها الجيش في أكتوبر الماضي، عندما أزاح المكون المدني في الحكومة الانتقالية.

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