القمة البحرينية المصرية.. اتفاقيات وتطابق في المواقف

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في العاصمة المنامة، اليوم الأربعاء، على التكاتف ووحدة الصف العربي.



وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن العاهل البحريني أكد «التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية». وأعرب الرئيس المصري، من جانبه، عن حرص بلاده على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصةً من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين.



وأضاف الناطق الرسمي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء تطورات عدد من الملفات الدولية، حيث أكد السيسي في هذا الإطار أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.



بدوره أكد الملك حمد بن عيسى تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة، مشدداً على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستظل دائماً الشريك المحوري للبحرين بالمنطقة. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن الانعقاد الوشيك للقمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.



وفي ختام المباحثات، شهد الزعيمان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والاستثمار، والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية الصادرات، وتنظيم المعارض، وحماية البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والتعاون بين محافظة العاصمة المنامة ومحافظة القاهرة.

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